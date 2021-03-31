掃描左下方QRcode就能加入「全民守護者」App，臺大雲醫副院長馬惠明（中）是全台公共場所AED佈建的重要催生者。（周麗蘭攝）

雲林縣府今（31日）舉行「全民守護者」App啟用記者會，臺北市消防局副局長許志敏、中保關懷社會福利（基金會執行長洪培修、雲林縣消防局長林文山、雲林縣議員林岳璋、李建昇都出席見證。（周麗蘭攝）

心肺功能突然停止時把病人救回來的主要原因是電擊，全台有1萬多個公共場所AED（自動體外電擊器），報案者若能擔任第一時間反應者，將可大幅提升患者存活率。雲林縣消防局為此向台北市消防局與中保科技公司取得「全民守護者」App的授權，讓熱心民眾能就近搶救。

台大雲林醫院副院長馬惠明表示，猝死急救的黃金時間是4到8分鐘，存活率每分鐘下降7％到10％，因此存活的關鍵是旁觀者，從猝死到被救活，全國的比率是3％到5％，如果加上電擊就可以升到25％到30％，如果是在公共場所存活率再提升至55％到60％。

馬惠明說，全台公共場所有1萬台AED，接下來就是要讓民眾敢做、找得到AED，操作AED步驟很簡單，不論廠牌操作大同小異，都是打開機器、病患貼上貼片、等機器講話、按下去，國外的經驗是小學三年級以上操作都沒有問題。

「全民守護者」App是台北市府消防局委託中保科技公司所開發，2019年元旦上線，方便熱心民眾就近取得AED為患者電擊，得知雲林縣需要此一App，雙方都願無償提供。

縣長張麗善表示，雲林縣消防局有科技配備的勤務指揮中心，每個時段有數名執勤人員可做線上指導，只要下載App就能救人，不一定醫護人員才能操作，救人一命勝造七級浮屠。

中保科技公司為鼓勵全民下載並救人，只要民眾成功被派遣做CPR或AED，就送300元超商禮券，救援成功者頒發1萬元獎金，再以救護者的名義捐贈他指定的偏鄉或機關一套AED。

雲林縣府今（31日）舉行「全民守護者」App啟用記者會，臺北市消防局副局長許志敏、中保關懷社會福利基金會執行長洪培修、雲林縣消防局長林文山、雲林縣議員林岳璋、李建昇都出席見證。

臺北市消防局副局長許志敏表示，台北市的立場就是好東西要與好朋友分享，這套操作簡單的系統自2019年1月1日起用開始推動，迄今已救了10條人命，未來不管在台北或是雲林，使用共同的雲端，只要進入都呼喊得到，雲林雖是一個農業大縣，守護所有生命都是一視同仁的，台北市要把這個經驗分享給雲林縣。

(中時 )