期交所舉辦「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽Part I」，自3月17日至昨日(3月30日)開放大專院校學生組隊報名參賽。本次學生報名相當踴躍，3月29日即告額滿，經審核報名資料及報名順序，於昨日選出來自55所大專院校、共200隊參賽。這些隊伍4月1日起將透過期交所「虛擬交易所」平台展開為期兩個月的交易競賽。

本次是期交所首度舉辦由大專院校老師指導推薦、學生組隊參賽的全國性大專院校模擬交易競賽，期望學生透過老師指導、隊員間腦力激盪出交易策略，透過模擬交易展現學習成果。期交所為推廣本次競賽及教導學生建立正確期貨交易風險控管觀念，自3月17日至3月25日於全國舉辦4場校園巡迴講座，同時採多元宣傳管道，包括線上直播及上傳影片至社群媒體，統計參與實體及線上講座人次已逾1,500人。

鑑於年輕人未來將成為期貨市場重要支柱，期交所以「強化金融教育」為出發點，本次競賽成績不僅重視報酬率，更會評量風險控管，期望參賽隊伍能激盪出各式交易策略，在可承受的風險下，追求長期穩定獲利的交易模式。

本次模擬交易競賽每參賽隊伍起始資金為新臺幣500萬元，競賽商品為期交所4大主力商品(臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨，並限週契約、近月及次近月契約，另股票期貨限特定造市標的)。依競賽結果選出15隊優勝隊伍，各頒發團體獎金5萬元~4千元，指導老師可獲頒2.5萬元~2千元獎金。另活動結束後將自所有參賽隊伍之隊員(學生)中隨機抽出50名參加獎，每名頒發1千元獎金。

(時報資訊)