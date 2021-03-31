歐元區三月的通膨再上升，可能為暫時的，但急遽的上升，也可能讓消費者物價成長在今年稍晚超越歐洲央行(ECB)設定的2%目標。

歐盟統計局周三公布的初值數據顯示，歐元區19個國家三月的通膨率來到1.3%，高於前一個月的0.9%，也高於去年一連串的負數區間，但符合分析師預期。

能源和非加工食品的價格推升了通膨；服務業成本與整體資料相符；非能源工業產品的通膨則大幅下滑。

歐洲央行已經預期到該飆升，警告通膨可能在今年結束前超越ECB目標；但表示將忽略該預期中的暫時性上漲；ECB預見通膨在未來幾年將低於其目標。

實際上，ECB在政策審議中更密切觀察的基礎通膨，實際上在三月有所放緩；此讓市場對穩定讀數的預期感到疑惑。

在排除波動性較大的能源和食品價格，ECB定義下的核心通膨則從1.2%放緩到1%；在更狹義的排除菸酒價格的測量，通膨率則從1.1%放緩到0.9%。

經濟學家認為，通膨上升是技術性的，由去年油價的逆轉暴跌，以及德國上調增值稅(VAT)等因素所造成。

基本面因素仍顯示，經濟增長疲軟，歐盟經濟在2022年前仍無法達成疫情前的規模。

(時報資訊)