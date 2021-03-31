109學年度學生棒球運動聯賽國中硬式組31日正式落幕，第一名新北二重、第二名高市忠孝、第三名東縣卑南、第四名東大體中。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

109學年度學生棒球運動聯賽國中硬式組31日正式落幕，第一名新北二重、第二名高市忠孝、第三名東縣卑南、第四名東大體中。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

109學年度學生棒球運動聯賽國中硬式組31日正式落幕，新北市二重國中在冠軍戰沉寂了五局後，6局上大暴發打下4分大局定江山，終場以6比2擊敗高雄市忠孝國中，是繼102學年度後，相隔7年抱回隊史第二座冠軍盃。此外，卑南國中則在全校超過270名師生到場加油助陣下，兄弟鬩牆擊敗東大體中連續獲兩年季軍，陣中黃宇耀選手則以5成50奪下這次比賽打擊王。

31日二重、忠孝的冠軍戰，是兩軍繼102學年度冠軍戰交手後，今年再度在台東對決，當時二重以5比4險勝，在高雄澄清湖球場帶走勝利。今天高市忠孝3局下靠著失誤先馳得點，反觀二重前5局則無法攻破城池，直到6局上突破忠孝投手宋柏翰投球，黃書昀、馬喬澤、許嘉聖都敲出安打先追平，許子謙掃出安打再添2分，隨後以投手犯規得分，單局4分一舉扭轉戰局。

忠孝6局下利用高飛犧牲打追回1分，二重則在7局上靠著黃仲翔、許嘉聖安打再添保險分，加上許嘉聖後援3局穩住局面，以逆轉勝拿下冠軍。

至於季軍戰由卑南國中、東大體中兩支地主球隊進行台東內戰，結果卑南在全校超過270名師生到場加油助陣下，提前4局以12比2勝出，連續兩年獲得季軍，東體則以殿軍坐收。

【團體獎】：第一名新北二重、第二名高市忠孝、第三名東縣卑南、第四名東大體中、第五名桃市新明、第六名南市民德、第七名雲縣馬光、第八名高市七賢。

【個人獎】最佳總教練：新北二重邱耀宇；最佳教練：新北二重蘇瑋傑、最佳教練：新北二重楊敏鴻。打擊獎第一名：東縣卑南黃宇耀(打擊率0.550 )、打擊獎第二名：新北二重黃仲翔(打擊率0.538)、打擊獎第三名：高市忠孝潘信安(打擊率0.533)。打點獎：新北二重黃仲翔(10打點)；投手獎：新北二重謝誠威(3勝,防禦率：0.618)。

(中時 )