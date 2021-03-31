「鮮煮食」品嘗無煙料理。（廖志晃攝）

手作蔬食，美味可口。（廖志晃攝）

來去山上煮一餐，手作體驗梅餐。（廖志晃攝）

南投縣梅子產量居全國之冠，時逢青梅成熟時，但因防疫考量，今年取消千人製梅的大型活動，以「您釀了梅」為主題，化整為零改為小班制的手作青梅，以及食農教育手作鮮蔬食，還有專業廚師指導「來去山上煮一餐」體驗。

南投縣農業處長陳瑞慶表示，南投縣梅子產量和面積，都占全國1／3以上，堪稱梅子的故鄉，主要產地包括信義鄉、水里鄉、國姓鄉及仁愛鄉，而且品質優良，營養豐富，可以加工製作脆梅、Q梅、紫蘇梅、梅精、梅醋及梅酒等，對身體健康極有助益。

信義鄉農會每年在清明節前後，都會舉辦梅子節活動，名為千人製梅，實際都是數千人共襄盛舉，但因防疫考量，今年改為多元化的食農教育體驗。

信義鄉農會總幹事何建中表示，手作青梅體驗在梅子夢工廠舉行，每天3場次，滿20人就開班，每場人數最多限30人，請先電話預約；即日起到4月11日是製作脆梅的季節，4月12日到4月25日製作Q梅，4月26日到5月9日製作梅醋。

鮮煮食由古信維老師指導，即日起到5月9日，每周日的下午2點半，以當日採買食材呈現一道無煙料理，限量30人品嘗體驗。

「來去山上煮一餐」手作蔬食及梅餐體驗，每日上午11點開班，製作的梅餐包括梅果愛玉、番茄梅汁海鮮及馬告蔬食沙拉等。

何建中表示，報名參加手作體驗，除了消費折抵券，還可以品嘗高山優質蔬菜、水果，梅酒以及梅類加工製品，與親友共度「梅」好時光。

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(中時 )