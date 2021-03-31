娜路彎藝廊於4月1日至4月30日將舉行「愜藝東行--林清鏡水墨畫展」，林清鏡受娜路彎林總裁炎煌的誠摯邀請，首次遠赴台東開畫展。藉由對台東的記遊感知，賦予水墨筆情墨韻、意造境生揮灑出東台灣美感氛圍。

此次的水墨作品以「愜藝東行」為主題，有許多以東台灣美景為題材，如小野柳、後山驛站、橙萱漫舞、野趣、花海、驚濤拍岸、長空風雨任馳騁、豐收、渾然天成、穿越等，均融入東台灣當地的特色景象。

林清鏡曾在台中市文化局服務，擔任美術行政策展工作，後入國立臺台藝術大學美術系就讀及完成書畫造形研究所學位，曾獲總統頒發吳三連文藝獎、全省美展連續三屆第一名，取得永久免審查資格殊榮。

林清鏡累積超過35年的水墨深厚功力，近年常獲邀擔任全國性重量級獎項評審委員；現任彰化建國科技大學商設系教授兼藝術中心主任，既是臺灣中生代水墨創作的重量級名家，也是傑出的教育工作者。

「愜藝東行－林清鏡水墨畫展」自4月1日起至4月30日於娜路彎藝廊展出，4月4上午10時舉行開幕儀式，11時現場揮毫，歡迎藝術愛好者蒞臨參觀。

(中時 )