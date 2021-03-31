在企業金融正常業務中，創新設計成為連結永續發展的綠色金融商品，受到業者和市場的同步歡迎。DBS星展銀行台北分行31日宣布，與全球資訊產品供應商緯創資通簽署2年期、新臺幣10億元的「永續連結貸款」（Sustainability-Linked Loan），成為繼2019年與友達光電簽署首件永續指數連結貸款之後，國內又一標竿企業與星展簽署永續連結貸款的指標性案件。

玉山銀行則為裕民航運新加坡公司規劃的4,475萬美元「永續指數連結貸款」，3月10日經該公司董事會核准，玉山銀行表示，此案為國內銀行承作ESG Linked Loan寫下新里程。裕民航運為國內散裝航運領導廠商，積極打造綠色船隊，使用節能引擎提升環保航速效率，同時也響應政府發展綠能政策，積極擴展綠色航運業務。本次「永續指數連結貸款」將用於購置LNG節能雙燃料船，此船型為國內船東領先建造的綠色環保船舶，雖然船舶造價較高，但使用LNG及低硫油作為航行燃料，可大幅降低溫室氣體排放量，減少對環境衝擊，為環境保護盡一份心力。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川強調，兼顧商業利益與永續發展已是全球趨勢，對企業而言，在追求營運成長的同時，仍需兼顧環境、社會和公司治理（ESG）面向。星展集團為了協助更多企業將永續納入企業整體業務發展策略中，已調高針對永續金融相關業務所設定的目標，預計至2024年達到新加坡幣500億元，相當於規模超過新臺幣1兆元。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展集團「永續連結貸款」的核心精神，是透過銀行提供資金優惠，增加企業客戶驅動力，達成共生共好的願景，因此永續連結貸款商品設計，以銀行主動讓利的模式，鼓勵企業客戶重視永續發展。本次星展銀行台北分行與緯創資通簽署的永續連結貸款內容，將以檢核企業目標年度的企業永續報告書為基礎，待企業達成雙方相關訂定之環保門檻後，從次月起即可適用較優惠的利率。

(工商 )