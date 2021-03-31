目前已進入抗旱最艱難時刻，台水公司去年8月起即成立旱災緊急應變小組，全力配合旱災中央災害應變中心及旱災經濟部水利署緊急應變小組所召開之工作會報決議事項，採取水庫總量管制、區域調度、民生減壓減量節水、停止供應非民生必要用水等應變措施，一同合作面對遭遇歷史最枯少雨情境。

水情燈號方面，目前全台水情燈號於4月1日起高雄轉為橙燈；4月6日起苗栗、臺中(含北彰化)地區轉為紅燈，其餘地區燈號如下：新竹、嘉義及臺南供水地區為減量供水橙燈，桃園、南彰化、南投及雲林地區為減壓供水黃燈，離島澎湖地區為水情提醒綠燈，其他縣市供水正常。

分區供水範圍，台水說，因應梅雨的不確定性，苗栗、臺中及北彰化部分地區自4月6日起水情燈號改為實施分區供水紅燈，轄區範圍內經盤點具獨立系統、擁有地下水井或因減供水量操作不影響高地及管末地區用戶之轄區，為減輕民生用水衝擊，將採行減壓供水方式，預估仍可達成節水15％之目標；其餘地區各採甲、乙二區，每區供水5天，停水2天方式供水，甲區停水時間為每星期二0時至星期三24時，乙區停水時間為每星期四0時至星期五24時，並以復水當日上午6時復水90％以上為目標。

臨時供水站上，因水具有體積與質量，實施復水作業時常因管線分布、地形高低及人口稠密程度等因素，使得復水時間有所不同，為此，台水公司依過去操作經驗佈設臨時供水站，讓部分有需求的民眾可以免費提取一樣水質有保證的自來水。

工業、消防、醫療及學校用水，不同產業但有相同的用水需求。台水公司針對實施分區供水範圍外的地區，盤點可設置工業載水的地點，並公布於網站抗旱專區/公開整備資訊項下，另考量消防、醫療及學校用水的需求與急迫性，並與工業載水點予以區隔，亦以盤點消防、醫療及學校用水的載水點。

乾旱時期臨時購(取)水作業，用戶辦理臨時購(取)水作業可至本公司網站下載申請書表，於全台各服務據點(96處)臨櫃繳費後，以電話約定取水地點、時間及載水量前往載水(每日上午8時~17時；不分例假日)。備註：水費依臨時用水方式計價。

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