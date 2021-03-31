「桌球CP」江宏傑和福原愛婚變再起波瀾，31日日媒再爆福原愛過夜約會日本男子其實早已婚，等於是雙重不倫。江宏傑擔任《全明星運動會》紅隊領隊，在《全明星》第一季擔綱藍隊隊長的胡宇威，今出席活動時被問此事，回想去年福原愛曾上《全明星》與江宏傑比拼桌球，當時兩人一直放閃，笑說「這不要播」，還開玩笑若贏福原愛，江宏傑晚上要睡沙發等，完全看不出異狀，直說「完全沒料到，真的嚇到，很可惜」，認為處理小朋友的事最重要。

胡宇威因《全明星》腳踝拉傷，結束節目後目前加入《親愛的亞當》劇組拍攝，坦言最近沒時間看《全明星》，但知道藍隊隊員有回去探班，被問到有機會會去探班？他苦笑「拍戲沒時間，探班我更心酸，沒辦法參與，出一張嘴有什麼用」，也認為自己是前隊長，現在由現任隊長帶領，「他們有他們的路可以發展，要尊重對方」。

胡宇威坦言腳傷未好轉，甚至更嚴重，其中一條韌帶確定「徹底斷裂」，讓他非常沮喪，礙於現在拍戲，不考慮開刀，近半年先透過復健、多走路，讓腳萎縮的肌肉慢慢長回來，以利支撐，盡量不要再翻船，事前的保險也因此意外用上。劇組幫他找來替身，也常常叫他「不要動」，他笑說「其實就要是多動，只是不能跑跳」。

胡宇威先前為了讓腳血液流通、消腫，幾乎天天抬腿，多日下來意外成「美腿」，他自虧「現在腿超細，穿絲襪會騙到很多男生」，不過因此反讓血管更清晰，起床常常「充血」爆筋，「壯觀」模樣讓他頗興奮。他昨出席美髮活動，認為男星髮型會影響自己，自己也很要求，若抓造型不好看乾脆戴帽子，也不怕為戲剃光頭，不過做造型常用髮膠，他左邊頭髮一小塊因此「禿掉」。

1日為愚人節，胡宇威笑說，之前有次開玩笑「退出演藝圈」，結果挨經紀人一頓罵。他與陳庭妮緋聞傳了多年，被問到若結婚會在愚人節公布？他說「不會把這當玩笑開」，認為結婚會挑彼此都舒服、放鬆狀態的日子宣布。

(中時 )