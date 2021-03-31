嘉義縣朴子市模範兒童頒獎活動，市長吳品叡（右一）親自到各校頒獎給得獎小朋友。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

為因應新冠肺炎疫情，嘉義縣朴子市模範兒童頒獎活動，今年改變以往集中各校小朋友共同頒獎的模式，市長吳品叡親自到各校頒獎給得獎小朋友，她表示，看到每位受獎小朋友純真的笑容，讓人感受到國家未來的希望，祝福所有小朋友兒童節快樂。

因應新冠肺炎疫情，本年度朴子市模範兒童頒獎活動與各校決議改變以往集中各校小朋友共同頒獎的模式，由市長吳品叡親自到各校及各幼兒園頒獎。

公所表示，此次有模範兒童獎，由國小6年級或幼兒園大班每班推薦1名；傑出兒童獎，個人獲得縣級比賽第1名或優等獎的學生；績優團體獎，團體獲得縣級比賽第1名或優等獎的學生；自強兒童獎，有特殊孝行或義舉的學生。

本年度共計310人次小朋友獲獎，吳品叡市長昨日親自到各校進行頒獎，並親手將獎狀、禮物頒發到每位得獎小朋友手中，並與校長及小朋友個別合影留念，場面溫馨歡樂。

吳品叡說，公所每年針會對轄內各國小及幼兒園進行模範兒童遴選及頒獎，希望藉由本活動鼓勵小朋友認真向學、五育均衡發展，看到每位受獎小朋友純真的笑容，讓人感受到國家未來的希望。

(中時 )