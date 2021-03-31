苗栗市老年人口比例不斷攀升，苗栗市衛生所整合醫療資源，成立苗栗市長者健康資源整合樞紐站工作平台，並以「找資源不必等」為發想，利用通訊軟體官方帳號一對一互動方式，提供線上高齡友善等10大面向資源。

苗栗縣政府衛生局輔導苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、銅鑼鄉、獅潭鄉等6家衛生所，試辦長者健康資源樞紐站，連結各地醫療等資源，投入相關服務期落實長者在地老化。

苗栗市衛生所盤點老人家常用的「運動、居家安全及防跌、醫療保健、交通、福利補助、社會參與、慢性疾病管理、失智及高齡友善、高齡營養、個人」等10大面向資源，號召65家店家成為樞鈕店家，一起幫助老人家預防及延緩失能。

苗栗市衛生所結合通訊軟體官方帳號互動模式，成立線上苗栗市樞紐站諮詢平台，提供10大長者照護資源。（苗栗市衛生所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市衛生所成立線上苗栗市樞紐站諮詢平台，提供10大長者照護資源。（苗栗市衛生所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市衛生所專案助理連家勝更以「找資源不必等」為發想，利用通訊軟體官方帳號互動方式，讓民眾即時連結資源平台。連家勝說明，只要掃描QR corde，就可加入苗栗市樞紐站諮詢平台，藉由單一對話視窗及時得到資源解答，並查詢長者資源手冊、本所健康資訊等，獲得最便利又快速的服務。

苗栗市衛生所主任謝美倫說明，去年連結平台共服務211人次，類別以醫療保健面向最高，佔28％、社會參與面相次之，佔20％，今年擬再號召77家加入，將累計142家店家。

謝美倫說明，資訊公司加入成為樞紐店家，在服務客人時曾幫助照顧失智婆婆的婦人，透過苗栗市樞紐平台得到失智共照中心、清潔公司等資源協助，減輕婦人照顧與整理家務負擔。

苗栗市衛生所歡迎機關團體、醫療院所、藥局、長照機構、學校幼兒園、社團組織，成為苗栗市長者健康資源樞紐店家，共同減輕照顧者負擔，守護老寶貝預防及延緩失能。

(中時 )