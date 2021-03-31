「醫生，我頭好痛！」當疼痛來襲時，只會用這句話向醫生求助嗎？頭痛的狀況百百種，抽痛、悶痛、像零件散掉的痛、半邊痛、整個痛......，每種痛都有不同的成因，再加上各種組合，想讓醫生在最短期間理解你的痛，對症下藥，如何具體描述疼痛狀態，是每個人都必須學習的知識。

●除了外傷 頭痛還有血管型、壓力型、神經型等多種

書田泌尿科眼科診所家醫科陳柏臣醫師指出，頭痛形式多樣，但偏頭痛與一般頭痛成因完全不同。一般吃冰時、吹風時所引發的頭痛，通常屬於血管型；同樣姿勢太久、用眼過度造成頭頸僵硬而頭痛則屬壓力型。偏頭痛是神經型，發作時除了頭痛難忍，還可能伴隨噁心嘔吐、畏光等症狀。這些疼痛都有各自不同的用藥，越能精準描述，越能讓醫師掌握疼痛主因。

頭痛形式多樣，但偏頭痛與一般頭痛成因完全不同。(圖/健康療天室提供)

●咖啡因能緩解頭痛？醫師詳解飲品對疼痛的影響

除了用藥之外，許多人應付自己的頭痛，會選擇喝咖啡或茶。真的有用嗎？如何挑選適合的飲品避免頭痛來亂，還有哪些事會讓頭痛反覆發作，以及讓偏頭痛威力大減的妙方，都在《健康療天室》第23集：頭痛到往生！偏頭痛到底怎麼辦？醫生教你從根本解決。

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《健康療天室》第23集：頭痛到往生！偏頭痛到底怎麼辦？ 醫生教你從根本解決！

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