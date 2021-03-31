迎接疫後觀光，台東機場道面改善工程，今天舉行動工儀式。（莊哲權攝）

台東機場滑道沿用20餘年，已達使用年限，民航局斥資7.6億元進行機場改善工程，今天舉行動工典禮，預計2022底完工後，就可以讓更多波音737-800型及A320空中巴士等大容量飛機正常起降，為迎接疫後的台灣觀光做超前布署。

在交通部長林佳龍、立委劉櫂豪、邱臣遠見證下，台東機場空側道面改善今日舉行動工儀式，林佳龍表示，台東是台灣的世外桃源，目前仍是零確診，將來在疫情過後國門打開之際，更是國際觀光客的首選，這次的台東及蘭嶼、綠島機場改善，總預算達21.3億元，期待各項設備完善後，迎接疫後觀光。

林佳龍指出，台東是交通部觀光局在推動的6大國際魅力景區之一，台東機場空側道面改善工程順利動工，未來可讓更多波音737-800及A320空中巴士等大型飛機起降，加上蘭嶼、綠島的機場整建，並導入具有在地特色的設計美學，肯定能進一步帶動觀光發展。

迎接疫後觀光，台東機場道面改善工程，今天舉行動工儀式。（莊哲權攝）

劉櫂豪表示，台東豐年機場因滑行道及停機坪已達設計使用年限，影響承載強度，為確保飛機起降安全以及未來爭取大型國際包機的整備環境，爭取經費7.6億元經費，改善滑行道及停機坪鋪面強度，期能爭取國際大型包機起降。

劉櫂豪指出，交通部長林佳龍上任以來持續推動交通美學及交通平權，以台鐵美學改造和南迴鐵路車站外觀改善為例，相信未來在機場外觀與設施改善工程完工後，要讓交通設施除「好用、安全」外，更要「好看」，成為打卡景點，吸引更多遊客人潮。

(中時 )