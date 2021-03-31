和美地政事務所率全國之先，開發「鑑界成果查詢服務系統」提供上網查詢，已累積1萬多筆鑑界照片，彰化縣政府地政處將推廣到全彰化縣。（吳敏菁攝）

和美地政事務所率全國之先，開發「鑑界成果查詢服務系統」提供上網查詢，已累積1萬多筆鑑界照片，彰化縣政府地政處將推廣到全彰化縣。（吳敏菁攝）

不少人都有土地鑑界的界樁因耕作或整地遺失，無法到現場無法得知現場鑑界位置等困擾，和美地政事務所率全國之先，開發「鑑界成果查詢服務系統」提供上網查詢，累積1萬多筆鑑界照片，不用再來回奔波，未來這項創新服務推廣到彰化縣其他7所地政事務所。

全國首創，彰化縣和美地政事務所「鑑界成果查詢服務系統」31日啟動上線，地政處長蔡和昌表示，從2012年1月起和美地政事務所，便開始逐案拍攝鑑界案件界標照片，目前已累積有1萬多筆土地的鑑界照片，開放線上服務，來呈現10年的鑑界成果。未來將持續推廣到全彰化縣，期能在最短時間把所有鑑界、重測都累積起來，過去沒有做的，未來一定要做。

地政處指出，以往民眾到地政事務所申請鑑界案件，實地釘樁後常有鑑界結果跟印象中之前鑑界位置不符，或者界樁因耕作、整地，自然災害導致遺失、鄰地鑑界未到場會同無法得知現場鑑界位置等，種種的疑慮，和美地政事務所為解決民眾困擾，詳實記錄鑑界成果。

「鑑界一把照，界址跑不掉」和美地政事務所已累積有1萬多筆土地的鑑界照片，且從2017年起就已受理民眾到事務所臨櫃申請閱覽、抄錄或複印相關資料。

地政處說明，新系統開發後，只要在家上網連結至系統，填寫案件及個人資料，申請經審核通過後地政事務所即會主動寄發結合地籍圖及界標照片的鑑界資料電子檔到郵政信箱。

從線上上照片，就可以清楚知道鑑界釘樁位置，不用再擔心現場界標遺失、鄰地鑑界時未會同會造成權益受損，申請單且完全免費，節能減紙，不用再來回奔波。

(中時 )