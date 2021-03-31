苗栗縣境內山坡地違規開挖案件，開始出現類似混凝土方塊堆疊作為邊坡擋土設施，苗栗縣政府發現造橋山區有業者設置5公尺高擋土牆回填土方，依法開罰。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

近來山坡地違規開挖案件頻見以混凝土方塊作為開挖邊坡擋土設施，苗栗縣近年也開始出現類似案件，今年更有山區寺廟業者為堆疊土方，利用混凝土塊建長100多公尺、高5公尺的擋土牆，苗栗縣政府並依法開罰8萬元，要求限期改正。

苗栗縣政府水利處指出，2019年起苗栗縣境內山坡地違規開挖案件，開始出現類似混凝土方塊堆疊作為邊坡擋土設施，過去曾經有10層水泥塊高的擋土牆崩落，幸好下方無人未釀傷亡，民眾也立即清除水泥塊。水利處水保科長張坤源說明，山坡地違規開挖案件頻見以混凝土方塊作為開挖邊坡擋土設施，但這種非實體結構連結的堆疊方式，相當不穩定且危險，近來全國已有造成傷亡相關案例。

前年在後龍劉姓民眾惡意違規在山坡地設置水泥塊擋土牆，2次要求限期改善未果，開罰90萬元劉姓民眾才拆除改正。今年造橋鄉山區一處寺廟興建工地，一旁有用近500多塊水泥塊堆成長55公尺、寬40公尺、高5公尺的擋土牆，用來回填1萬2000立方公尺不明土方。

張坤源表示，經查發現，該案件為回填不明粒料混合混凝土，以水泥塊作為擋土牆，甚至以斜斜的方式堆疊，倘若地震或土崩，水泥塊崩踏滾下山，後果不堪設想。

目前已依水保法向業者開罰8萬元，並要求4月中旬拆除擋牆並做好水土保持緊急處理維護措施，倘若未限期改善，將處10萬元以上罰款並交由地檢署偵辦，同時持續要求改善。

水利處提醒，以混凝土方塊作為擋土設施或圍牆等堆疊，十分危險，一旦查獲違規開挖並設置混凝土方塊擋土設施，要求民眾拆除外，依法可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

(中時 )