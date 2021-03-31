偏光片廠誠美材（4960）召開重大訊息說明會指出，公司於3月31日接獲最大債權銀行合作金庫台南分行通知，對於公司申請之債權債務展延部分，已經通過全體債權機構二分之一以上同意，將展延一年至2022年3月31日。
誠美材2020年合併營收約94.57億元，毛利率約3.25％，營業損失約2.7億元，稅前淨損約9,058萬元，稅後淨損約9,147萬元，每股淨損約0.13元，全年虧損大幅縮小。上半年偏光片市況熱絡，誠美材產能利用率高、而且價格調漲，今年力拚轉虧為盈。
(工商 )
偏光片廠誠美材（4960）召開重大訊息說明會指出，公司於3月31日接獲最大債權銀行合作金庫台南分行通知，對於公司申請之債權債務展延部分，已經通過全體債權機構二分之一以上同意，將展延一年至2022年3月31日。
誠美材2020年合併營收約94.57億元，毛利率約3.25％，營業損失約2.7億元，稅前淨損約9,058萬元，稅後淨損約9,147萬元，每股淨損約0.13元，全年虧損大幅縮小。上半年偏光片市況熱絡，誠美材產能利用率高、而且價格調漲，今年力拚轉虧為盈。
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