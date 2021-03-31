NCC通過15家系統業者申請華視進駐52頻道，前立委陳學聖直言，華視如今最大問題是「妾身未明」，不知到底是公共還是民間商業電視台，而且經營長期虧本，建議政府先砸新台幣20億元把民股買回來，再談下一步。傳播學者則認為，如此情況勢必大幅增加人事開支，虧損恐擴大，擔憂最後可能仍是全民埋單。

陳學聖指出，華視兩年前曾精簡人事，不少資深老員工丟了飯碗，當時他曾為此在立法院開記者會，但時間走到今天，華視最大的問題是定位不明，當中還有民間股份，不知是公廣還是私人電視台，「變得不三不四，不是公的、不是民的」，並且每年還虧損好幾個億的資本額。

陳學聖認為，華視當前最大問題已不只是人力不夠，如果政府有意讓華視好起來，並成功落腳52台，甚至有企圖且決虧損問題，建議砸新台幣20億元把民股買回來，然後把定位搞清楚，以後才能再來談發展。

立委陳玉珍表示，NCC這次以「喝咖啡」的方式，直接使系統業者讓華視上架52台，之前原本有意進駐52頻道的寰宇電視台因此喪失機會，顯示NCC已非獨立機關。華視屬公廣集團，經費來自政府補助，也就是人民的納稅錢，NCC以個人意志讓華視落戶52台，「手段完全赤裸裸，讓人很失望。」。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說，擔憂華視到了52台，萬一後續營收無法追上大幅增加的人事等開支，可能會造成虧損擴大。一般民營媒體盈虧，是由股東與董事概括承受，但華視體制特殊，萬一出現嚴重虧損，「現在的經營團隊會負責嗎？」會不會變成全民埋單，值得觀察。

擔任華視自律諮詢委員的文大新聞系教授莊伯仲提到，希望華視管理階層能儘快擬定具體措施，排解相關問題與疑慮，化解外界對上架後的種種質疑。

(旺報 )