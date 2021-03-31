日本《產經新聞》30日報導，由於缺乏可用的專業人才，日本防衛省已敲定，屬於該省高階官僚的宇宙海洋政策室長（一般為上校階），將由日本「宇宙航空研究開發機構」（JAXA）的人員擔任。顯示日本防衛省近年雖有意加強太空、電子、網路等新領域的作戰能力，但人才儲備仍然不足。

根據報導，新任宇宙海洋政策室長為來自JAXA的47歲男性，將負責太空和離島防禦相關的政策檢討、企劃、立案，與其他相關部會協調，以及向防衛省高官和國會報告等，任期為2年，4月1日上任。除宇宙海洋政策室長外，負責網路相關事務的人工智慧（AI）、網路安全推進室長，防衛省先前也對外公開招募，但最後並未找到適任者。

宇宙海洋政策室和人工智慧、網路安全推進室，皆是防衛省近年才成立的新單位；前者隸屬於防衛政策局戰略企劃課，後者則隸屬於整備計畫局情報通信課。由於工作內容屬於新興軍事領域，防衛省內部尚未建立相關人才培育機制，因此就連屬於高階官僚、通常由一佐（上校）擔任的本部室長，都決定對外招募。

《產經新聞》指出，學習新領域知識需要時間，在軍事事務持續專業化下，防衛省從前主力培養「通才」的政策，已逐漸跟不上時代。雖然這次宇宙海洋政策室成功找到人選，但人工智慧、網路安全推進室由於能獲知自衛隊網路系統的弱點，保防要求極高，最後並未找到適任者。顯示新領域人才的培育機制，對長期煩惱人力問題的自衛隊來說，將是新的重大難題。

(中時新聞網)