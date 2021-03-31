嘉義縣新港鄉奉天宮31日與京都臨濟宗妙心寺舉行視訊祈福法會，嘉義縣新港奉天宮和日本京都臨濟宗妙心寺1928年結緣，因戰亂和歷史變遷中斷交流，2009年重新交流，今年因疫情關係台日雙方無法會面，改以視訊方式交流，並舉辦法會祈求疫情消解，現場也發送以日本宣紙製作的1080函「祈攸符札」，讓民眾拿回家保平安。
新港奉天宮與京都妙心寺靈雲院共同倡議為祈天下泰平萬民和樂、違緣消解順緣增長，今天早上在台灣嘉義及日本京都兩地同步以視訊連線方式舉辦法會，虔誦經典、上呈文疏為新冠肺炎疫情消解禱祝，儀式簡單隆重。
法會結束後發送「祈攸符札」以日本空運來台的宣紙製作，由奉天宮10位志工花一個禮拜的時間朗誦法華經製作折製而成，上面印有2間寺廟的官印，每戶限拿1函。
奉天宮董事長何達煌表示，新港奉天宮與京都妙心寺結緣已經快一百年，10年前分靈新港媽祖到京都目前全日本共有4間寺廟有奉天宮媽祖的分靈，也奉請妙心寺觀音到新港，這個緣分新港各界都十分珍惜，但受「新冠肺炎」疫情影響，沒有辦法進行實質的交流，妙心寺和奉天宮一起以台日連線視訊方式為世界祈福平安，更加展現兩大本山的宗教慈悲及廣大發心。
(中時 )
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