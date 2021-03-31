台灣嘉義奉天宮及日本京都妙心寺兩地同步以視訊連線方式舉辦法會，虔誦經典、上呈文疏為新冠肺炎疫情消解禱祝，儀式簡單隆重。（張亦惠攝）

嘉義縣新港鄉奉天宮31日與京都臨濟宗妙心寺舉行視訊祈福法會，嘉義縣新港奉天宮和日本京都臨濟宗妙心寺1928年結緣，因戰亂和歷史變遷中斷交流，2009年重新交流，今年因疫情關係台日雙方無法會面，改以視訊方式交流，並舉辦法會祈求疫情消解，現場也發送以日本宣紙製作的1080函「祈攸符札」，讓民眾拿回家保平安。

新港奉天宮與京都妙心寺靈雲院共同倡議為祈天下泰平萬民和樂、違緣消解順緣增長，今天早上在台灣嘉義及日本京都兩地同步以視訊連線方式舉辦法會，虔誦經典、上呈文疏為新冠肺炎疫情消解禱祝，儀式簡單隆重。

法會結束後發送「祈攸符札」以日本空運來台的宣紙製作，由奉天宮10位志工花一個禮拜的時間朗誦法華經製作折製而成，上面印有2間寺廟的官印，每戶限拿1函。

嘉義縣新港鄉奉天宮31日與京都臨濟宗妙心寺舉行視訊祈福法會，並將祈攸符札過火後分送給民眾。（張亦惠攝）

奉天宮董事長何達煌表示，新港奉天宮與京都妙心寺結緣已經快一百年，10年前分靈新港媽祖到京都目前全日本共有4間寺廟有奉天宮媽祖的分靈，也奉請妙心寺觀音到新港，這個緣分新港各界都十分珍惜，但受「新冠肺炎」疫情影響，沒有辦法進行實質的交流，妙心寺和奉天宮一起以台日連線視訊方式為世界祈福平安，更加展現兩大本山的宗教慈悲及廣大發心。

(中時 )