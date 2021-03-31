埔里鎮溪南國小，明年創校百周年，老舊破損操場、跑道更新整建計畫，獲中央及縣府協力補助經費，將於在明年4月前完工啟用，讓全新整建翻修的操場跑道，成為100年校慶的最佳大禮。

南投縣長林明溱、立委馬文君，與教育部體育署副署長洪志昌，到溪南國小會勘，聽取校長李淑瑜簡報操場、跑道的更新計畫，並且實地檢視操場現況；林明溱和洪志昌當場敲定，合力籌措至少500萬元，進行更新翻修。

李淑瑜指出，溪南國小操場、跑道是921震災後重建時，施設的人工草皮鋪面，超齡使用逾17年，操場跑道面層剝落損壞嚴重，且有多處因樹根生長隆起，導致場地凹凸不平，去年校運會有兩名家長在跑道摔倒，平時師生體育課程教學及戶外活動時，跑步滑倒或絆倒的情況屢見不鮮，嚴重影響運動及上課安全。

林明溱指出，溪南國小多元教育發展成果有目共睹，尤其巧固球等運動更是標竿，最難得的是在少子化趨勢下，溪南國小學生數逆勢成長，短短幾年從原本6班倍增為12班；縣府近幾年已完成66所學校運動設施更新，除了中央補助，所需的地方配合款，縣府財政困難也會籌措，讓孩子有安全完善的學習環境。

馬文君說，這次爭取體育署500萬元補助，依照教育部學校推動體育運動發展經費原則，南投縣府原本要負擔20％地方配合款，但她查出溪南國小符合「非山非市」學校條件，可獲列核定最高比例90％的經費補助，她會全力爭取體育署同意，讓縣府地方配合款降為10％。

洪志昌指出，溪南國小操場跑道更新整建，將列為優先補助對象，體育署也會請專家協助校方，規畫最合宜的更新。

(中時 )