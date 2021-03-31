帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps Jr.)和副總統賴清德出席帛琉觀光宣傳活動，為帛台旅遊泡泡啟動儀式進行剪綵，正式宣布台帛旅遊啟動。（趙雙傑攝）

帛琉旅遊泡泡首發團將在4月1日啟動，但開放後不只團費高漲，返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天，似乎讓許多消費者卻步，旅遊業者無奈地說，台帛泡泡團賣況差、業者被迫降價求售。針對此次的旅遊泡泡，前立委沈富雄30日在政論節目中直言，「我要報告總統，其實不用旅遊泡泡，因為大家都曉得『旅遊泡泡是圖利帛琉』」。

談到帛琉旅遊即將出發，沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中說，「我要報告總統，其實不用泡泡、不用旅遊泡泡，因為我們都曉得台灣跟帛琉的旅遊泡泡，是圖利帛琉，而不是圖利我們，因為對我們沒什麼好處，帛琉來的人太少了。」

帛琉旅遊泡泡首發團明天出發，但旅客須先在第二航廈檢站採檢及報到，再到設有國賓門的第一航廈B9登機門登機。（圖／示意圖，達志影像）

沈富雄進一步提到，帛琉非常好守住疫情，且現在沒有疫情爆發，他只要叫衛福部長陳時中派幾個人去機場幫忙做快篩、守住機場，就可以讓全球喜歡到帛琉浮潛的人通通到帛琉；沈富雄強調，帛琉是很容易守住無疫情環境的國家，一點也不複雜，像是歐盟、大陸就很難，「帛琉太簡單了，何必跟我們搞什麼搞泡泡不泡泡」。

另外，帛琉旅遊泡泡將在明日啟動，陳時中預計明日早上9點抵達桃園國際機場進行視察，也會派防疫醫師駐守機場。由於旅客上午就會陸續採檢，萬一有陽性就會展開疫調，依照疫調結果去認定誰需要隔離，若隔離就無法出境。

台帛旅遊泡泡啟動儀式

(中時新聞網)