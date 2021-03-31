中信兄弟今天在先發打線上作出調整，主力游擊手江坤宇從板凳出發，由張志強擔任先發游擊手、打第9棒，總教練林威助表示，排上張志強主要是「數據」考量，加上近期江坤宇打得比較掙扎。

兄弟今天作客新莊，與富邦悍將進行3連戰，首戰碰上游霆崴，打線上也做出微調，擺上許久未在一軍守游擊的張志強先發，「助總」表示，主要是張志強過去打游霆崴打得比較好。

「阿強打他的球是打得比較好，擺上阿強主要是數據考量。」林威助表示，江坤宇最近打擊狀態比較沒那麼理想，可能需要調整一下姿勢跟心態，「坤宇熱身賽表現是還不錯，但最近這幾場是打得比較掙扎，但他的游擊還是守得很好，有幫助到球隊，就看看阿強打得怎樣，如果不錯的話也是多一個選擇。」

張志強上一次在一軍守游擊已是2019年，今天賽前首席教練丘昌榮念先發名單時他還一度以為教練在開玩笑，「剛聽到的時候嚇到啊！我還以為丘哥在開玩笑。」

許久未在一軍守游擊，張志強賽前也把握機會向隊友、教練討教，「有問一下阿坤哪個打者比較會打哪邊、加百利投哪種球比較會打過來游擊，也會問一下龍哥（黃泰龍），自己去年二軍也幾乎都是守游擊，所以也還算熟悉，不過一、二軍的壓力、狀況都不一樣，但自己還是要想辦法承擔起來。」

(中時 )