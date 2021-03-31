對於脾氣差的人來說，就連不順眼的小事都可以成為暴走的理由！搜狐網命理專欄點名，生肖馬、豬以及虎的人脾氣特別衝，當不如意的事情發生時，他們會完全控制不了自己，十分容易大發脾氣，但常常一生完氣就開始後悔，情緒管理很不穩定。

▍1. 生肖馬

屬馬人的個性很衝動，每分每秒都可以啟動暴走模式，在某些重要場合他們或許有辦法忍耐，但如果對方依舊不依不饒的說出攻擊的語言，屬馬人就會直接跟對方打起來，想讓屬馬人真正穩定住脾氣是很難的。

▍2. 生肖豬

屬豬的人不像屬馬人那麼爆躁，但他們耐性差，比較容易心煩，很常會因為一件小事就變得不開心，接著做事情也會心煩氣躁，無法平靜自己的心情，做事做一半就丟著，煩悶到只想摔東西，什麼事情也不想做，情緒起伏較大。

▍3. 生肖虎

屬虎的人情緒比較暴躁，屬於「一點即燃」的脾氣，生氣的時候除了說話音量變大，更會開始不管不顧周圍任何事情，他們一向是個直性子的人，有什麼脾氣都會直接發洩出來，完全沒心思去考慮其他人的想法，也不在乎別人怎麼看待他們。

(中時新聞網)