對於脾氣差的人來說，就連不順眼的小事都可以成為暴走的理由！搜狐網命理專欄點名，生肖馬、豬以及虎的人脾氣特別衝，當不如意的事情發生時，他們會完全控制不了自己，十分容易大發脾氣，但常常一生完氣就開始後悔，情緒管理很不穩定。
▍1. 生肖馬
屬馬人的個性很衝動，每分每秒都可以啟動暴走模式，在某些重要場合他們或許有辦法忍耐，但如果對方依舊不依不饒的說出攻擊的語言，屬馬人就會直接跟對方打起來，想讓屬馬人真正穩定住脾氣是很難的。
▍2. 生肖豬
屬豬的人不像屬馬人那麼爆躁，但他們耐性差，比較容易心煩，很常會因為一件小事就變得不開心，接著做事情也會心煩氣躁，無法平靜自己的心情，做事做一半就丟著，煩悶到只想摔東西，什麼事情也不想做，情緒起伏較大。
▍3. 生肖虎
屬虎的人情緒比較暴躁，屬於「一點即燃」的脾氣，生氣的時候除了說話音量變大，更會開始不管不顧周圍任何事情，他們一向是個直性子的人，有什麼脾氣都會直接發洩出來，完全沒心思去考慮其他人的想法，也不在乎別人怎麼看待他們。
(中時新聞網)
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