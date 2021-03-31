曾在台灣爆紅的英國潮牌Superdry，去年繼撤出中國市場後，連台灣門市也幾乎關光光，讓過去鍾愛該牌的粉絲不勝唏噓，當時的香港代理商Bauhaus，也低調不願多做回應。Superdry因衣服上印有「極度乾燥（しなさい）」字樣，一度被台灣消費者認為是日牌，前幾年在台灣相當知名，秋冬時街上常會撞衫Superdry外套，而台灣的價格又比歐洲昂貴不少，折扣也硬，是令消費者詬病之處。

Superdry現宣布，將由台灣代理商「星裕國際」接手，4月中旬將在中壢大江購物中心展開新店面，接著於台中大遠百、高雄漢神巨蛋也會於4月中開幕，6月底再落腳新竹SOGO巨城店，雙北店鋪部分則尚未公開。

星裕國際代理各國知名運動休閒品牌，包括知名美國Under Armour、New Era，加拿大ARCTERYX戶外裝備，法國Salomon戶外鞋履，丹麥鞋ECCO等數十家國際品牌。代理商也將在4月中進一步透露Superdry新定位，並未來的虛實通路策略。

(中時 )