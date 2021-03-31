民族路（四維）地下道即日起開放通行。（台南市交通局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市鐵路地下化工程整體進度已達50.9％，為減少青年路平交道封閉施工，對鄰近交通造成衝擊，台南市交通局指出，民族路（四維）地下道完成南側車道地下隧道結構基礎，即日起開放通行，4月6日青年路平交道封閉後，民眾可繞經此處，當作替代道路。

交通局指出，為降低施工期間周邊交通影響，已要求施工單位鄰近橫交結點(如路口、地下道、陸橋)不可同時施作，作為用路人改道動線。

民族路(四維)地下道於2019年12月進場施作，因鄰近路段青年路平交道預計今年4月6日進場施作，在民族路(四維)地下道於第二階段施工完成南側車道地下隧道結構基礎後，完成畫設道路標誌標線與設施，即日起開放汽機車通行，預計青年路平交道6月施工完成後，會再進行下一階段施作。

交通局提醒，民族路(四維)地下道現階段雖開放通行，但鄰近鐵路沿線仍有工程進行中，請用路人行經施工鄰近區域應減速慢行，並遵循導引牌面現場義交指揮人員行駛，以維護用路人行車安全。

(中時 )