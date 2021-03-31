金融股一直是很多散戶投資人喜歡的存股標的，台股近期在萬六之上高檔震盪，指數距離歷史高點16579點只差22點，有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵認為，台股絕對有泡沫化疑慮，大家要聰明跑得快，到底現在還能不能存金融股？Archegos事件會不會對金融股造成影響，分析師認為，金融股隨時可以等待機會上車，但應該利用逢低拉回均線時再進場布局。

沈寂已久的金融股這波從2月起漲到現在，已有1、2成的漲幅，但Archegos遭斷頭事件後，摩根大通警告全球銀行業恐面臨100億美元的損失，會不會影響金融股表現？倫元投顧總經理錢冠州表示，Archegos事件雖然使美國銀行股、投資銀行受到影響，但應屬單一事件，主要是因為這波斷頭賣壓使美股中的中概股壓回，應不至於使全球股市像過去雷曼兄弟事件造成的系統性風險。

錢冠州指出，一般來說，升息對股市好像不好，但現在市場出現暗示未來半年到1年升息的聲音會愈來愈大，到時候可能就會出現利差擴大的現象，包括台灣以及國際的金融股都可以留意，建議看國泰金、富邦金、新光金這類有龐大壽險部位的金控股，它們對利差敏感度會比較高，可預見的獲利會逐年往上增長，另外也可注意公股的兆豐金，以及消金龍頭中信金等。

至於操作方式是否也應買黑不買紅？他建議，「買黑不如買月線」，他舉近期有一波漲勢的富邦金為例，在3月中有拉回接近月線，最近又從53元漲到57元，而兆豐金則比較強勢，僅拉回到10日線，就又往上走，因此可以利用逢拉回均線，例如以10日線或月線作為參考指標，來逢低布局，因為金融股的股性不像電子股等有產業循環，常會走大波段，動輒倍數翻轉，萬一沒上車可能會來不及，金融股隨時可以等待機會上車，反而可以細水長流。

(中時新聞網)