「水門案」的關鍵策劃者，也就是對水門大樓民主黨競選總部放竊聽器的脫口秀節目主持人戈登·利迪（G. Gordon Liddy），星期二在女兒的家中過世，享年90歲。他在生前時曾表示，並不後悔造成水門事件，並說「要是一切重來，為了我的總統，還是會那樣做的。」

美聯社報導，他的兒子托馬斯·利迪（Thomas Liddy）表示自己的父親壽終正寢，但沒有透露原因，只說與COVID-19無關。

利迪是前聯邦調查局幹員和退伍軍人，在50年前，擔任尼克森總統的安保人員與選戰幕僚團之一，他的建議都相當激進，包括暗殺政治對手、綁架抗議領袖，貫徹「誰不服就抓誰」的做法，所幸，他在白宮的同事們，大多數時候都選擇忽略利迪的建議。

但是他終於還是下手了，1972年6月，利迪組織了一批幹員，潛入水門大樓的民主黨總部，試圖竊取民主黨的資料，以及在辦公室裡安裝竊聽設備，結果被大樓警衛發現，這也就是震驚美國歷史的「水門事件」，最終導致和尼克森於1974年辭職。

利迪是竊聽主謀者，入室盜竊、非法竊聽等罪名都成立，入獄服刑4年零4個月，其中超過100天是單獨監禁。

利迪之所以如此做，主要動機是要打擊國防分析師丹尼爾·埃爾斯伯格（Daniel Ellsberg），他把美軍在越戰期間的黑材料透露給媒體，破壞了尼克森政府的形象，因此利迪認為，自己這樣做是「為總統除害」。

他在多年後，提到水門事件時仍說：「我會為我的總統再做一次。」

正因為他的立場鮮明與堅定，利迪在出獄後成為相當受歡迎的名嘴，有自己的電台節目，當然主要的受眾對象是最激進的共和黨支持者。他還曾擔任安全顧問、作家和演員。他的外表確實很有特色-濃密的粗眉、鬍鬚和光頭，使他成為電視銷售代言人，也經常受邀上其他人的節目。

利迪在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的「60分鐘」採訪時聲稱，尼克森的問題是「不夠狠」，應該銷毀他與高級助手談話的錄音帶。

(中時新聞網)