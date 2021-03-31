東元電機31日公布下屆董事會11位候選人提名名單，將提交5/25召開的股東大會票選。東元電機董事長邱純枝表示，董事提名人選組合訴求專業化和國際化，不但包含機電專業背景、資產活化經理人、國際併購律師，多數並擁有大型企業經營管理以及推動永續發展(ESG)的實務經驗。在東元亟於提升經營績效和加速數位轉型之際，該人選陣容應能符合廣大股東的期待。

東元電機今日提名之董事候選人包括邱純枝女士、黃呈琮先生、翁文祺先生、黃茂雄先生、高渭川先生、周守訓先生、程本清先生；獲提名之獨立董事候選人包括劉維琪先生、陳翔中先生、黃協興先生、和林麗珍女士。現有團隊中有三位董事一位獨董會進入下屆董事會的提名人選，希望能夠藉重長期參與東元經營的經驗，協助下屆董事會順利運作。而11位學經歷雄厚之候選人當中的七位新血，不但多數擁大型企業的董事長或總經理的治理經驗，更重要是策重七位賢達在國際經驗、太陽能產業、數位轉型、智慧製造和組織改造之經驗與專業知識。此嶄新組合，除與東元未來轉型發展之策略與方向一致，也可望符合股東們期待東元加速發展之期望。 東元並且強調，2020年12月22日本屆董事會通過之發展策略，在穩定經營的基礎下，將成為下屆董事會之營運目標與方針，也據此提出11位具備相關產學發展和經營之候選人，組成下屆董事會。主要聚焦於本業核心技術並應用數位科技，將發展綠能商機、電動車產業、智動化產業、和智慧城市解決方案。另外，下屆董事會也將繼續執行組織簡化、資產活化、提高股利、提供股東合作綜效、及接班計劃等重大工程。主要策略簡述如下：

營運重點：繼續推動「節能、減排、智能、自動」願景，強化ESG的核心價值，除以DJSI、S&P等國際標竿評比機構規範，持續追求ESG各面向的進步，更以ESG永續發展作為促進本業成長的動能。聚焦機電、能源、空調三大方向，整合軟硬體、「大人物」技術，發展相關系統解決方案，以進攻「智慧製造、智慧能源、智慧城市」相關商機。-組織持續整併簡化，檢討轉投資事業之效能，靈活運用分拆上市或併購策略，加大本業成長，以提升股東報酬率。

資產活化：加速進行不動產必要之處分及開發，以活化商業價值和收益。聚焦已在進行中的松江大樓重建、新莊廠區合建、南港生技園區開發以及印度Bangalore 工業園區開發。股利政策：調整未來三年每年股利配發率，由目前之平均61％提高10-15％，預計三年後股利發放率可以顯著提高到80％以上。

發揮股東合作綜效：華新麗華與東元電機策略合作，繼續共同推動「智慧製造」、「綠色能源」發展，並搶攻美國4年2兆美元「綠色新政」、和7,000億美金基建預算兩大重要經濟政策所創造之龐大商機。寶佳集團為國內推案最大量建商，一旦結合東元機電、空調、家電、工程等業務，可望擴大合作商機，發揮綜效。

接班計畫：為延續公司優良企業文化、持續追求企業穩定發展，董事會將啟動接班機制，積極養成新的領導人。

東元指出，能了解各方股東對於集團發展有高度期待與關注，經營團隊均願意虛心接受，作為未來檢討改善和進步的鞭策力，也歡迎股東在體制內以開放的方式溝通討論，以利董事會在和諧運作下，加速達成共同的發展目標，使所有利害關係人能獲得最大利益。

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