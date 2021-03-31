證交所表示，近日已完成創設「台灣創新板」（創新板，TIB）前置作業，並於今（31）日公告有價證券上市審查準則新增第4章「台灣創新板有價證券之上市」等30部規章修正條文。將自即日起受理國內、外創新事業申請創新板上市掛牌，預計於今年第三季開板交易。

證交所指出，為打造具競爭優勢的資本市場環境，協助創新事業提早進入資本市場籌資，有利其於取得營運所需資金後快速成長，並可提升上市掛牌公司國際能見度，決定建置、開放創新版。

創新板上市掛牌公司鎖定擁有關鍵核心技術，以及創新能力（如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用）或創新經營模式的創新事業。在上市條件上要求申請公司已依公司法設立登記滿兩年以上、外國發行人或其任一從屬公司則應有兩年以上業務紀錄，申請上市時普通股股份發行總額達1億元以上且發行股數達1,000萬股以上。

證所表示，考量創新事業設立初期大多資本額不高，甚或仍處於尚無營收的階段，故創新板上市標準訂定以「市值」為核心，並輔以營收或營運資金之要求，區分為三大類，首先市值不低於15億元，最近1年營業收入不低於1.5億元者，且需證明有足供上市掛牌後12個月之營運資金。

其次是針對生技醫療類申請公司，市值不低於30億元，需證明有足供上市掛牌後12個月之營運資金達125％，若屬新藥研發公司，其核心產品需通過第一階段臨床試驗。

最後是針對公司僅有少許、甚或仍無營收者，市值不低於40億元，申請公司需證明有足供上市掛牌後12個月之營運資金達125％。

為降低創新事業申請上市時準備公開發行的前置時間及成本，創新板採「簡易公發」制度。創新事業可以在創新板上市申請案經證交所核准通過後，再補辦公開發行。

此外，創新公司辦理簡易公發時，檢送之財務報告由兩本（3年度）減少為一本（兩年度），且檢送之內部控制專案審查報告涵蓋期間縮短為半年，惟須承諾上市後次一個會計年度內，於檢送公司年報時，應公開及以書面申報前一年度會計師專案審查報告。

同時，證交所參考國外證券市場「終身保薦人」制度，加強專家協助法令遵循及資訊揭露等職責，創新板掛牌公司上市掛牌期間，應持續委任證券承銷商持續協助法遵作業，若有終止委任且未委任繼任證券承銷商者，其上市有價證券將停止買賣、終止上市。

創新板上市掛牌公司與證交所集中交易市場之上市公司位階相同，非屬預備市場之公司，上市審查程序與現行申請上市案件一樣，上市部門審查通過，須提請有價證券上市審議委員會審議及提請證交所董事會核議。創新事業在創新板上市掛牌滿兩年，並符合上市一般板各項上市條件，即可申請轉列一般上市公司掛牌買賣。

投資人資格方面，考量創新公司所處產業之未來發展變數多，創新板僅限符合資格之合格投資人才能參與交易，分別為專業機構投資人（包括銀行、保險公司、證券商、基金管理公司等機構）、法人或基金總資產超過5,000萬元且具備金融商品專業知識及交易經驗者、以及依法設立之創業投資事業。

自然人「淨資產」須達1,000萬元或最近兩年度平均所得達150萬元及具有兩年投資證券經驗，初次交易時應簽署風險預告書，始得委託證券經紀商交易。創新公司原始股東或員工，若未符合上述投資人資格者，仍得委託證券經紀商賣出持股。

證交所表示，創新板交易制度比照現行開、收盤採集合競價決定開、收盤價格，盤中則採逐筆交易之競價機制，並維持每日市價升降幅度10％為限。但盤中不得零股交易但盤後可零股交易，初期不納入當沖標的、暫不開放信用交易、借券交易及款項融通業務。

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