人多嘴雜，親戚們聚在一起最怕閒言閒語討論著自己的是非。一名女網友在臉書上抱怨，自己先前應徵正職屢次碰壁，於是先打工賺點錢養活自己，沒想到父母得知後，和多嘴的親戚聯手狠酸，「讀到大學還做下等人工作」，讓她氣炸決定不給孝親費，和親戚也不再往來。

原PO在臉書社團爆怨2公社上委屈表示，先前應徵正職工作時因為經驗不足被刷掉，為了生活只好去打工賺錢，孰料父母及親戚得知後，每到聚會她就會成為焦點，因為親戚只要提到孩子間的工作及收入，她就會被輪流取笑一番。

最讓她痛心的是，某次親戚孩子在她們家遺落錢包，大家都一致懷疑她是兇手，「只因賺少就能這樣羞辱人嗎？」極力替自己解釋反遭父母罵沒大沒小，事後更被強迫向親戚道歉，後來才發現是親戚小孩將錢放在沙發上，他白被誤會，心冷的她表示因為這些事情讓她決定離家，「不再付孝親費給父母，霸凌我的親戚也不認了！」

貼文發出後不少網友紛紛安慰，並要她繼續努力，「日子是自己過的，又不是靠他們養，管他們，聚在一起人多嘴雜，能避免遇見最好」、「懷疑偷錢真的很傷，家家有本難念的經」、「別來往了，也別再意他人的眼光，做自己開心最重要」，但也有網友建議其實有心，要找到正職並不難，「找個正職工作吧，底薪也可以或是當學徒，只要你肯學」。

(中時新聞網)