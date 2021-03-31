台電利用台南市將軍、七股區廢棄的214公頃鹽灘地，打造總裝置容量達150MW、全台最大的鹽田光電場，昨日正式啟用，行政院長蘇貞昌（右三）、經濟部長王美花（右二）、台南市長黃偉哲（左二）都到場見證。（莊曜聰攝）

台灣最大太陽能電場今天在台南將軍正式啟用，台灣電力公司投入96.5億元資金，在南市濱海廢棄鹽灘地，打造 214公頃、相當於300座足球場大小的太陽能光電場，全部使用48萬片太陽能板，總裝置容量達150MW，是目前全台最大的地面型光電場，預計年發電量可達2億度，可提供超過5萬個家庭的全年用電量，每年還有11.4萬噸的減碳效益。

該處鹽田光電場從去年9月起併入電網，截至上月30日止累積發電量已達1.2億度，今天下午舉行啟用典禮，包括行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、台電董事長楊偉甫、台南市長黃偉哲等人都到場見證。

行政院長蘇貞昌致詞時提到，台灣面臨百年大旱時，才知道老天爺平時對我們多好，當大家看到日本福島核災、燃煤發電對空氣不好，才想到老天爺每天的風吹日照可以運用，非常感謝這麼多廠商、基層同仁，共同完成全台最大的太陽能光電場 不僅全部都是國產，也以最快速度克服最大困難，目前已經超過核一核二3部機組的發電量，台灣唯有轉為綠能，才能永續。

台電公司指出，台南鹽田太陽光電廠配合在地環境，以地面及水面光電2種模式並行，以近4萬支預鑄式混凝土基樁，把光電板架高約2.1公尺，同時還能保持原有鹽灘地的滯洪功能，降低對生態衝擊，另外整場設備從光電板、電纜、通訊纜線、支架、基樁，以及將電力併入電網的變流器、升壓變壓器等均為本土業者製造，MIT綠能產業鏈儼然成形。

台電公司表示，光電場場址主動退縮，保留綠帶空間及鳥類棲地，也設置步道及景觀平台，還有15MW的儲能系統，可供夜間有需求時供電，光電板從高處俯瞰還有扇形鹽田、虱目魚、候鳥飛舞等圖像，希望未來能成為兼具發電、能源管理應用、環境生態教育的綜合多元場域。

(中時 )