莊姓男騎士不滿公車行車狀況，停車持安全帽朝公車丟擲，公車駕駛黃男停車查看並報警，莊男約當場單挑未獲回應，改嗆「我沒在怕」，並朝黃男吐口水，吐在他褲膝上。莊男到案否認有恐嚇及侮辱行為，辯稱吐口水並非故意，是因下雨天「過敏性鼻炎」發作。台中地院依恐嚇罪嫌判徒刑3月，公然侮辱罪嫌判拘役20日、得易科罰金，全案可上訴。

判決書指出，莊男在去年8月12日下午近3時騎機車載女友行經中市北區西屯路，因不滿開在左側的公車行車狀況，怒將機車停在路旁，脫下安全帽朝公車丟擲，公車黃姓駕駛因而將公車停靠路邊的公車停等區，下車查看，並報警處理。

莊男見黃男下車，拿起安全帽作勢攻擊，邀黃男在路邊單挑未獲回應，改嗆說：「我沒在怕，要走法院也來」，兩人站在路旁等警察前來處理時，莊男竟出其不意地朝黃男吐口水，口水落在黃男褲子的右腳膝蓋處。

莊男到案時坦承不滿公車行車狀況發生糾紛，但否認拿安全帽作勢攻擊黃男等涉及恐嚇及公然侮辱行為。他辯稱，並不是故意朝黃男吐口水，有侮辱貶損之意，是因為當天下雨，而他有「過敏性鼻炎」。

法官勘驗公車行車紀錄器影像，認為兩人站在開放空間，黃男站在莊男前方，難以推諉不知雙方位置，且兩人發生糾紛後，莊男邀單挑未獲正面回應而朝黃男吐口水的動作，認定莊男是故意貶抑輕蔑及不屑，具侮辱、貶抑名譽及社會評價。

法官審酌莊男否認犯行，不思理性處理情緒，竟持安全帽作勢攻擊、出言單挑恫嚇，還朝對方吐口水，且尚未和解或調解賠償對方，而依恐嚇及公然侮辱等罪判刑。

(中時 )