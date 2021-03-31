雲林縣北港鎮義民廟「廟塚合一」，吸引桃園市平鎮區褒忠祠義民廟前來交流。（張朝欣攝）

廟塚合一的雲林縣北港鎮義民廟，其義民塚、義犬將軍石雕極具特色，已由文資單位指定為縣級古蹟，昨天桃園市平鎮區褒忠祠義民廟前來交流，針對義民文化與文物的保存登錄進行探討，強調義民文化是台灣百姓為了抵禦盜賊的1種自發性行為，記錄著台灣歷史的演變，有必要留予後代子孫。

平鎮褒忠祠義民廟副主委宋狄釗、前桃園代理縣長許應深等人昨天到北港義民廟參訪，由北港義民廟主委蔡義村、常務委員吳國興、蔡信捧為其解說廟史，雙方並針對如何匯整全台義民文化進行討論，希望藉此永續傳承台灣義民的史跡。

宋狄釗、許應深表示，平鎮義民廟已有230年歷史，今年計畫在年底邀請全台義民爺到桃園作客，希望把全台各地的義民廟做1個文史資料的考查，整理起來成為1個有系統的歷史，並編輯成書留給後代子孫，讓大家更了解台灣義民的貢獻。

蔡義村說，北港義民廟源於清乾隆年間台灣發生林爽文之亂，笨港地區住民為抵抗賊寇，招集壯丁108人組成義民團，並飼養1頭靈犬晝夜守禦，擊退盜匪數十次，後來盜賊趁義民團慶功派人毒死靈犬，再利用夜晚突擊，108名義民不幸全數罹難，後人因此建廟供奉義民與義犬。

吳國興指出，廟塚合一的義民廟，已有200多年歷史，廟宇雖然不大，但廟內保存義民塚、義犬將軍石雕、官印墳墓，以及數十件珍貴歷史文物，記錄笨港地區義民與義犬奮勇抵抗盜匪的歷史，極具特色，此次與平鎮義民廟交流，將更能完整地呈現台灣義民文化。

(中時 )