彰化漢堡王狂人「廖士鈞」本尊現身，表示4月1日當天將帶隊吃爆漢堡王。(吳建輝攝)

廖士鈞的邁進健身館，2012年首開在南彰化的埔心，由傳統透天厝改造而成，1至6樓合計180坪空間，當時以每次100不限入場時間造成轟動。(廖士鈞提供／吳建輝彰化傳真)

廖士鈞的健身房主打健力項目，國內知名健力國手周上譯、謝欣穆也都來自廖士鈞的健身房。(廖士鈞提供／吳建輝彰化傳真)

知名速食餐廳「漢堡王」插旗彰化，店家在門口掛起「廖士鈞，4月1日開幕就等你來吃爆了」紅布條，民眾一頭霧水以為是宣傳手法，沒想到真的釣出本尊回應，今廖士鈞本人現身，34歲的他手上握有3家健身房，主打健力項目，國內知名健力國手周上譯、謝欣穆也都來自廖士鈞的健身房，廖士鈞說，當天3家店全休息，會帶超過10名親友一起相挺漢堡王，絕對吃爆。

廖士鈞的邁進健身館，2012年首開在南彰化的埔心，由傳統透天厝改造而成，1至6樓合計180坪空間，當時以每次100不限入場時間造成轟動，營業時間從上午9點到晚上10點，除了春節幾乎全年無休，如今員林一帶有許多小型健身房，少說也有20家，廖士鈞坦言確實有壓力，但不忘初心，繼續推廣健力運動。

廖士鈞表示，自己真的是漢堡王粉絲，過去曾待過美國，那時候吃了很多漢堡王，其中最喜歡的就是「華堡」，但回到彰化後因為沒有漢堡王，只能常常跑到台中去吃，所以看到漢堡王要在彰化設點，才會激動的留下「還不吃爆」，而且他是真的要吃爆，不是玩笑。

廖士鈞說，最近因為疫情關係，很少讓他有開心的事情，這次漢堡王的紅布條，讓他與親友間的笑聲不斷，真的覺得很溫暖，直呼真的是最溫暖的行銷，他也說明天絕對會帶親朋好友去支持，為了漢堡王3家分店都要休息，說吃爆就吃爆，沒在客氣。

(中時 )