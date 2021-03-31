「臺北市外送平台業者管理自治條例」(以下簡稱自治條例)自去年3月27日公布施行以來，距今已經屆滿一週年，北市勞動局長陳信瑜表示，即日起將正式啟動法規通盤檢討，修正法規的不足之處，以符合大眾期待。

勞動局為傾聽外送員的聲音，特別從去年12月29日起開放問卷請外送員填寫，現已完成問卷回收，截至今年3月20日止，共計570份，其中71％受訪者希望業者為外送員投保全時型保單，這也符合目前自治條例的要求。

勞動局分析，外送員車禍原因中，有82％是為了拚經濟所致（趕時間占31％、想多接單占26％、不遵守交通規則占25％），另外14％是他人因素，4％是太操勞。

陳信瑜指出，有關近一年外界對自治條例的討論，主要著重在擔心外送員拚接單，導致超過自身負荷，精神不濟進而衍生各種事故傷害，因此建議勞動局限制外送員每天的工作時間上限。

陳信瑜說，目前自治條例要求業者為外送員投保的商業保險，不可排除外送員在服務期間以外發生事故的理賠，意思就是就算外送員並沒有在進行外送業務，倘若發生事故保險一樣也要理賠，即投保「全時型保單」。

不過，北市勞動局也接獲業者建議，理賠應只鎖定在外送員實際執行外送業務期間，還有合理的交通時間，即僅鎖定「從接單到送餐」的時間，投保「碎片型保險」，以避免道德風險的疑慮。

另外，問卷調查結果中，有77％的受訪者認為不應增設工時上限，並表示「千萬不要限制時間，只是造成外送員兼更多平台，工時更長而已」。另外有71％的受訪者表示，較希望業者為外送員投保全時型保單（目前自治條例要求）。

有關保險的疑慮，勞動局也收到業者方面反應，業者表示，如果外送員在非外送服務期間，所發生的保險事故也屬於理賠範圍，如此並不符平台外送員實際業務狀態，會導致平台業者需負擔額外保費，增加營運成本。

勞動局也接獲勞動部來文，建議對自治條例當中保險的規定，以及勞動部公告的「食品外送作業安全衛生指引」，兩者不一致的部分進行檢討。

「會制訂出更好、更合適的條文！」陳信瑜表示，相當感謝外送員提供寶貴的回饋意見，讓勞動局在檢討自治條例時，有更多資訊可供參考，後續將持續蒐集專家、學者及相關局處的意見。

「沒有廣大辛勤的外送員，外送平台就無法存活。」陳信瑜強調，或許自治條例的規定無法一次全然滿足所有人的需要，但勞動局一定會盡力做到好，以照顧北市轄內約4萬名外送員的工作權益，並為共享經濟的發展奠定良好基礎。

(工商 )