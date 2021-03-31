關韶文在3月31日生日當天發行首支單曲〈一加一大於二〉，邀來好友焦凡凡合唱並主演MV，兩人穿上高中制服重溫校園生活，還相約一起減重，關韶文靠著3招：減半食量、戒糖、戒澱粉，成功瘦下8公斤，現在182公分、104公斤。他笑說：「原本都會吃兩個便當、喝珍奶，最近為了減肥調整成一人份餐點，也不吃宵夜及含糖類食物，晚上六點後不吃澱粉，就這樣在3個月瘦了8公斤。」

兩人認識4年，胖了10公斤，焦凡凡這次拍MV也順便減肥，一周重訓5天、每天做有氧，讓體脂肪降了3%，她表示：「這樣減肥方法偏激進，但是為了在MV上看到比較美觀的畫面，所以還要努力！」而關韶文也分享學生時期的「一百元」減肥法，他說，以自自己熱衷追星，為了買CD及周末參加簽唱會，發明了「一百元」減肥法來存錢，「我高中時每天只帶100元出門，早上買蘿蔔糕分兩餐吃，晚餐就只吃一碗乾麵配綠茶，然後把剩下的零用錢都存下來去用來追星，真的很瘋狂！所以我高中時其實是很瘦的！跟現在差了快20公斤！」

由於拍MV時逢關韶文生日前夕，焦凡凡特別在戲中提前為他慶生，讓關韶文真情流露紅了眼眶。巧的是焦凡凡過去也曾為關韶文祕密籌措辦了一場驚喜的慶生派對，她說：「為了這個驚喜慶生橋段我花了一個月提前準備，除了找場地、布置樣樣來，還把他周遭的好友全都找齊，特別騙他到慶生現場給他驚喜！」不過好笑的是當時關韶文沒哭，反而是焦凡凡感動到哭，現在回想起來覺得好好笑！

焦凡凡在高中時期則是叛逆少女，愛唱歌的她常在課堂上拿吹風機當麥克風拍搞笑影片成為老師眼中的問題學生，而且還常亂搭學生制服到學校，她笑說：「當時常常上半身制服、下半身穿運動褲，結果畢業後反而超級懷念穿制服的日子，而且還很愛把制服造型穿上身，而且穿得超整齊！我只能說我血液裡有叛逆因子！」

〈一加一大於二〉 MV節奏輕快，洗腦旋律，關韶文首次挑戰在MV中跳舞，為此特別情商「五堅情」小賴跨刀擔任編舞老師，為歌曲加入了易記又可愛的手勢舞。小賴趁著工作空檔為關韶文及焦凡凡「補習」，在拍MV時還頂著素顏來「盯場」，被導演臨時CUE進MV中客串，意外成了這支MV的「大彩蛋」！關韶文笑說：「小賴雖然很緊迫盯人，但真的很夠義氣！印象最深刻是他出席KKBOX頒獎典禮後還帶著我們去舞蹈室練到凌晨三點，練到我們都快睡著！」

由於關韶文好人緣，好友吳映潔、李佳穎跟吳函峮（峮峮）都去現場探班，讓這支MV堪稱友誼大集合的最佳表現！吳映潔則特別帶了蛋糕讓關韶文在戲外「二次」慶生，吳映潔笑說：「他不缺東西，他缺祝福！」吳映潔還故意趁關韶文上廁所時「突擊」他，她笑說：「因為我拍MV時他都會開玩笑說要陪我去廁所看我尿尿，所以這次想說以其人之道還至其人之身！」而關韶文特別許下生日願望：「希望首歌大紅大紫，寧願被罵爆也不要沒有人聽！」

關韶文與好友焦凡凡拍攝〈一加一大於二〉 MV。（關韶文經紀人提供）

關韶文與好友焦凡凡拍攝〈一加一大於二〉 MV。（關韶文經紀人提供）

關韶文拍MV，吳映潔、李佳穎跟吳函峮到場探探。（關韶文經紀人提供）

關韶文拍MV，吳映潔到場探探。（關韶文經紀人提供）

(中時 )