考試院前院長、國民黨中評委主席團主席許水德今天下午辭世，享壽91歲，國民黨黨主席江啟臣表示，許水德主席，人稱「水公」，為人謙和低調，總是不忘提攜鼓勵後輩，今天水公從人生的典禮上畢業了，但是「以誠待人、處世為公」典範，以及愛黨愛國愛鄉土的情懷，卻是留給後人最珍貴的寶藏。

許水德主席今天辭世，江啟臣31日晚間發文悼念，許水德主席，人稱「水公」，為人謙和低調，總是不忘提攜鼓勵後輩。一年前，啟臣當選主席，當時就是從水公手上接下當選證書。令啟臣印象最深刻的是，水公當時還特別提醒啟臣，一定要在國民黨最艱困的時候挺下來，莫忘從政的初心，腳踏實地完成每一項任務，只有國民黨好，臺灣才會好，中華民國也才會更好。

考試院前院長、國民黨中評委主席團主席許水德今天(31日)下午辭世，享壽91歲。(圖/江啟臣臉書)

諄諄教誨言猶在耳，水公當時身體硬朗、中氣飽滿，但對於國民黨與臺灣的掛念，仍是他老人家最深的盼望。

水公一輩子秉持「水車哲學」，水車一半在空中、一半在水中，空氣就像理想、水象徵現實，只有兼顧兩者，努力的踩，腳踏實地，事情才能圓滿順利進行，不論遇到多艱難的挑戰，水公總是樂觀面對未來、正面思考，終能讓任務終圓滿順利。

更難得的是，水公是經國先生刻意栽培的台籍菁英，歷任高雄市長、台北市長、內政部長、駐日代表、國民黨秘書長、考試院長，從政經歷完整，卻永遠謙沖自牧與人為善，從不介入政治黨爭，一心一念為這塊土地種樹植蔭。

許多年輕的朋友可能不知道，早年水公刻苦讀書，考上公費留學，但是為了剛剛正式施行的「九年國教」工作，毅然放棄日本的博士學位，返國協助剛正式施行的「九年國教」工作；曾經擔任駐日代表的水公，長期推動台日關係的深化與合作，2015年獲得日本天皇頒授最高榮譽的「旭日大綬章」，這也是臺灣第一人。

現在全台面臨缺水危機，大台北地區能有高品質而且穩定的供水，都是仰賴翡翠水庫的興建以及環境保護的維繫，而翡翠水庫就是歷經五位臺北市長的努力，在水公手上完成。

《悼念許水德主席：以誠待人、處世為公，為我們後世典範》 本黨中評會主席團主席許水德先生不幸仙逝，享壽91高齡。 許水德主席，人稱「水公」，為人謙和低調，總是不忘提攜鼓勵後輩。一年前，啟臣當選主席，當時就是從水公手上接下當選證書。令啟臣印... 由江啟臣發佈於 2021年3月31日 星期三

(中時新聞網)