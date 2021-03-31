內政部今日發布新聞稿表示，最新2020年第4季的房價負擔能力指標，全國房貸負擔率為36.81％，較上季指數微幅上升0.05％，與去年同季上升1.66％。其中台北市房貸負擔率較上季增加1.98％，全國房價所得比為9.20，較上季微升0.01，全國中位數住宅價格則上升1.56％。

內政部指出，本季全國中位數住宅價格上升1.56％，五大銀行新承作平均房貸利率由1.359％小幅提升1.361％，但也因中位數家庭可支配所得上升1.70％，減緩負擔加重程度，故本季房貸負擔率微幅上升0.05％。

內政部表示，本季6都房貸負擔率及房價負擔能力部分，台北市房貸負擔率為63.12％，較上季上升1.98％，為6都中上升最多，房價負擔能力維持「過低」等級，購屋負擔有加重趨勢。

內政部指出，新北市與台中市房貸負擔率分別為48.36％、40.08％，較上季下降0.27％及上升0.17％，房價負擔能力均為「偏低」等級。桃園市、臺南市、高雄市房貸負擔率分別為30.59％、30.94％、31.12％，較上季下降1.13％、上升0.79％及上升0.55％，房價負擔能力均為「略低」等級。

內政部表示，在其他14縣市房價負擔能力部分，屬於「偏低」等級計有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣等8縣；屬於「可合理負擔」等級則有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市、新竹市及嘉義市等6縣市。

(中時 )