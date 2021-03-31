國民黨台南市議員王家貞被控涉嫌詐領助理費160萬元，台南檢調日前搜索偵辦，30日以50萬元交保，王家貞今天出面痛批「惡法殺人、辦藍不辦綠」，她說，很遺憾身陷此案，但她一定要向惡法宣戰，捍衛清白。

王家貞今天在議會召開記者會，哽咽提起遭檢調偵辦詐領助理費，強調自己「沒有虛報、沒人頭、沒有詐領」，她也說，寧願成為這惡法最後受害者、犧牲者，也會堅持自己該做的事，不愧對鄉親父老。她說，她的清廉大家都知道，也不用拿出來講，不管是罵她或信賴她的人，對她，都是一種鍛鍊。

她也質疑，面對早已殺人無數的惡法，雖然也會驚恐害怕，但她不是第一天、第一年從政，從政20幾年來，一向清廉自持，當在立法及司法單位都認為有必要討論修正此惡法情況下，「王家貞願意即使成為惡法殺人的最後一個犧牲者，也絶不會向惡法低頭屈服。」她說，希望自己將是最後一個受害者，不要再有其他受害人！

(中時 )