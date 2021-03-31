六龜寶來花賞溫泉公園管理業者簡銘辰說，園區今年首創出租日本和服供遊客穿著拍照，讓自己如沈浸在日本賞花的詩情畫意中。（林雅惠攝）

有泰國櫻花之稱的花旗木，本周開始在六龜區寶來花賞溫泉公園全面盛開，繽紛的花海吸引遊客上山賞花，園區管理業者簡銘辰說，連日來都有遊覽車載客上山賞花、泡湯，為了讓民眾感受濃濃的日本賞櫻風，園區首創出租日本和服供遊客拍照留念，反應相當熱絡。

高市府觀光局為營造出寶來花賞溫泉公園花海繽紛的景觀，於占地5.4公頃的園區內種植近千株的花旗木，目前已全面盛開，預估花期至4月底，為原本青山綠水的園區增添不少春色，遊客可到園區邊泡湯邊賞花，也可在花旗木花海中露營住宿，享受悠閒的戶外時光。

民眾除了泡湯、賞花，也可循園區旁的浦來溪頭社戰道健行而上，沿途有竹林、相思林、梅園等，植物生態極為豐富，並可眺望寶來全景。

園區管理業者簡銘辰表示，連日來寶來花賞溫泉公園出現不少遊客，今日就有2部來自高雄市區的民眾專程搭乘遊覽車上山泡湯及賞花，由於花旗木遠看如櫻花，綻放整片的花海宛如在日本欣賞櫻花，為了讓遊客有出國賞花意境，園區今年首創出租日本和服供遊客穿著拍照，讓自己如沈浸在日本賞花的詩情畫意中。

除了六龜外，高雄地區重要水源地澄清湖園區栽種大面積的桃花心木，園區生態池密境中也種植原產於東南亞粉紅嫩白相間的花旗木，隨著進入春天之際，澄清湖園區中到處可見桃花心木落葉翩翩景色，及盛開花旗木的粉紅浪漫花朵，讓民眾在市區也能感受湖光山色。

(中時 )