電電公會31日成立「台灣ICT產業新南向鏈結與聚落推動工作委員會」，並由副理事長許介立擔任召集人。許介立指出，工作委員會的主要任務，是結合產業界的力量，促成新南向ICT產業鏈的布建與成形。

許介立指出，工作委員會每年都會鎖定聚焦的國家，2021年的重點國家為越南與菲律賓，在ICT產業鏈的布建上，由於ESG議題會是未來台灣ICT產業持續關注課題，因此除了傳統ICT產業外，再生能源、綠能、儲能，以及電動車等都會重點。

台灣ICT產業到新南向布局，許介立不諱言，除了勞工、土地、水電等生產要素外，又以供應鏈尚未完善為主要困擾，包括原料、零組件配套廠商尚未形成群聚的供應鏈，對廠商生產成本及效率產生影響，因為ICT產業的產業鏈分工是非常細，是透過層層的供應，形成完整的產業鏈，若只有一個廠或某一個大廠，其實是不容易發展。

許介立指出，台灣ICT產業一直是我國經濟發展重要命脈，從上游到下游，部分企業所生產的電子元件及產品，甚至供應了全球半數以上的需求量，近來受到地緣政治、關稅壁疊的挑戰，以及受到疫情的影響，也波及到台灣ICT產業鏈的布局。

而台灣ICT產業，許介立指出，過去生產基地大多集中在大陸，隨著國際情勢的變化，讓台灣的產業必須要思考，未不只是在大陸，還必須在東南亞、美墨邊境、中東歐等地進行彈性的全球布局，才能因應目前的全球情勢，滿足客戶需求。 而新南向國家，許介立指出，在地緣政治上與台灣比較接近，新南向國家也都有人口的紅利，有助於台灣ICT產業進行彈性的全球布局及產業鏈的建置。

(工商 )