交通部31日傍晚宣布，行政院最新同意交通部所提出的2021年第一季紓困方案，總金額達34億1,511萬元，預計有約1,700家旅行業者，約1.7萬名員工受惠。

交通部表示，自疫情爆發以來，交通部為協助交通及觀光產業度過難關，在「超前部署」的指導原則下，積極落實蔡總統強調「救急要快速、紓困要及時、振興要到位」之指示，第一時間即提出有感紓困作為，穩住交通及觀光產業的人才及量能。

交通部說，2020年紓困與振興措施已有效減輕業者經營負擔，避免產業人才流失，並增進業者落實防疫工作，強化我國邊境檢疫防護能量，然由於目前全球疫情仍嚴峻，邊境持續嚴管暫無法解封，國際航線旅客衰退量超過95％，致海空運及觀光等產業仍持續受重創未見改善。

交通部提到，已於2月9日函報行政院爭取2021年第一季所需資源，包括延長辦理防疫車隊費用、延長辦理旅行業員工薪資補貼、延長國道客運機場路線營業車輛營運費用補貼、延長補貼航空業、機場業者之降落費、土地房屋權利金等、延長補貼國際機場航廈商業服務設施業者之公共服務設施費用、延長補貼國際機場商業服務設施業者營運資金、補貼國際機場商業服務設施業者員工薪資補貼等項目。

交通部說，行政院針對本案以「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加速公建」四大原則，迅速責成相關部會提出各項紓困方案及持續密切關注受衝擊之產業，統合協調經費支應給予最大支持，挺業者共度難關，且已核定交通部2021年第一季紓困經費計34億1,511萬元。

交通部說明，行政院已核定將持續補助旅行業者之員工薪資補貼，穩定員工就業穩定，後續將補貼每位員工每月薪資四成，最高新臺幣2萬元，預計符合補貼資格旅行業者約1,700家，員工約1.7萬餘人；有關旅行業者反映今年第一季尚未收到薪資補貼部分，觀光局將於業者申請後儘速審查核撥。

(工商 )