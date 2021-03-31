（左上至右下） 金志勳飾演丹佛，張允柱飾演奈洛比 ，朴柾佑飾演里約，金志勳飾演赫爾辛基，李奎浩飾演奧斯陸 。（Netflix提供）

（左上至右下）金倫珍飾演宣祐眞，金聖午飾演車武奕，朴明勳飾演趙泳旻，李主儐飾演尹尾善。（Netflix提供）

Netflix轟動全球的西班牙原創竊盜影集《紙房子》(La casa de Papel)自2017年播出之後在全球掀起熱潮，粉絲敲碗已久的韓版《紙房子》黃金陣容終於確認定案，13位實力派演員一字排開，恐怖驚悚專業戶演員群一次到位展現超強氣勢，韓版《紙房子》預計製成12集播出，將在全球190個國家盛大上線。

韓版《紙房子》由導演金泓善執導，並且由參與導演朴贊郁《復仇三部曲》的第二部曲《原罪犯》，以挑戰不倫禁忌極致復仇手段讓觀眾們難以忘懷的劉智泰來飾演貫穿全劇的鬼才「教授」，在電影《狩獵的時間》裡飾演把殺人當狩獵為樂的朴海秀則是飾演個性多變狡詐危險的隊長「柏林」，以電影《聲命線索》讓全球影迷們見識到怪物新人精湛演技的全鐘瑞，不負眾望確認飾演個性雖衝動但機靈狡猾的女主角「東京」，反派專業戶李元鍾則是與在戲劇《惡之花》裡的大反派金志勳飾演父子「莫斯科」與「丹佛」，國際名模張允柱首次挑戰影集演出飾演偽鈔專家「奈洛比」，而團隊當中年輕駭客小鮮肉「里約」則是由以在韓國創下超過3億點閱數的網路劇《戀愛播放列表》系列出道的朴柾佑所飾演，塞爾維亞軍人與軍醫奧斯陸與赫爾辛基則是由實力派電影演員李奎浩與金志勳擔任演出，值得一提的是在韓劇《愛的迫降》飾演女配角舅舅的朴明勳也加入並列為人質組。

(中時 )