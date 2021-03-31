血庫拉警報！一連3天的「捐血有你、愛不止息」活動在正修科大校園登場，全校師生不分系所挽袖捐血，捐出近300袋75000cc，捐血一袋、救人一命，高雄市捐血中心指出，目前最欠缺的血型是A型，其他血型也很有需要，歡迎師生踴躍捐血。

捐血中心供血吃緊，捐血車直接開進正修科大校園，獲師生響應，許多同學幽默的說，捐血期間在校園見面，問候語可試著由「今天吃了沒」改為「今天捐了沒」，更能激發捐血的熱情。

一連3天的捐血活動，滿懷熱忱的同學紛紛走上捐血車，林姓同學說，儘管已是第二次捐血，還是有些緊張，但想到可以救人，頓時覺得很開心；陳姓同學說，之前一直有捐血的想法，卻未付諸行動，此次在同學邀約下，鼓起勇氣一起來捐血。

高雄市捐血中心企劃課員吳雪茵說，正修師生最支持捐血活動，每年都捐出超過700袋的血，榮獲教育部長獎，可說是捐血的模範生。

或許受到少子化衝擊，各大專校院年輕學子捐血意願變得不太熱絡，捐血中心只能想盡辦法，透過年輕人喜愛的背包、娃娃、手提袋、禮券吸引他們前來，希望有更多年輕朋友捐血。

吳雪茵說，捐血觀念從早期的鬧血荒才發動，轉為「定時、定量、定點」的穩定血源為訴求，隨時保持一周安全庫存量，捐血人每間隔兩個月可捐250cc，間隔三個月可捐500cc，從生日計算的年捐血量，女生1000cc，男生1500cc，捐血一袋、救人一命。

(中時 )