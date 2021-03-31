內政部今日發布新聞稿表示，2020年第3季時住宅忽然開始加大漲幅，政府即迅速提出方案遏止哄抬炒作，而主要上漲地區包括台南市、台中市、台北市，將會密切注意有無炒作情形。

內政部指出，2020年第4季全國住宅價格指數為108.17，較上季指數上升1.2％，連續2季上升幅度超過1％，累計較去年同季上升3.87％。

內政部表示，去年第3季起住宅價格漲幅加大情形，政府在去年12月迅速提出「健全房地產市場方案」，並全力遏止短期哄抬炒作。

內政部指出，本季6都住宅價格亦呈現持續上升，其中台南市、台中市較上季上升2.39％、1.41％、較去年同季上升7.44％、5.61％，上升幅度最為明顯。此外，台北市住宅價格指數從106年起下降修正，但在去年第3季轉為上升，本季上升幅度達1.32％。

內政部說明，本季經濟成長率較去年同季上升達5.84％，貨幣供給仍相對寬鬆，本季5大銀行新承作平均房貸利率維持1.361％低利率，在高經濟成長率與低利率，加上市場預期心理，導致發生炒作行為，推升整體住宅價格仍持續上升。

內政部表示，為遏止短期哄抬炒作，相關部會目前已依「健全房地產市場方案」推出2波選擇性信用管制，3波預售屋聯合稽查，立法院在本週初審通過房地合一所得稅2.0修法，實價登錄2.0並預計在7月上路。政府將密切關注後續房價變動情形，滾動檢討。

內政部指出，本季台南市房價上漲交易案件主要分布於東區、南區、永康區(大橋區段徵收區)及安平區，台中市為南區、西屯區(逢甲商圈、中部科學園區、五期重劃區)周邊，而台北市則為捷運內湖站、南港第一期市地重劃區(軟體經貿園)、重陽重劃區(重陽路及向陽路)及中山區，後續將密切關注有無炒作情形。

(中時 )