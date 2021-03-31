「遠雄明日讚預售 千人搶房」的市場消息出現，經內政部與台南市政府消保、地政等機關立即進行聯合稽查，初步發現疑涉有違反公平法，經公平會今天認定，遠雄建設及遠雄房地產相關商品資訊都尚未規劃完成前，就先辦理預售屋建案禮賓活動，認定違反公平交易法25條，決議處遠雄建設200萬元罰鍰、遠雄房地產150萬元罰鍰。

公平會認為，此種欠缺完整資訊的限量抽籤選戶禮賓活動，消費者將因人潮擁擠的排隊現象，產生對該建案利多的評價進而跟風，且當天禮賓活動營造出消費者對中籤的期待，以及消費者中籤時機不可失、不買可惜的心態，再加上當天活動的抽籤辦法規定只有1分鐘的選戶時間，超過時間就讓給下一組客人的緊張急促感。這些效果的影響下，中籤消費者在倉促選戶時，縱然沒有屬意的戶別，也難放棄選戶，已經影響消費者的決定與判斷。

公平會指出，活動當天房屋售價根本沒有確定，建商要日後才確定售價，所以建商完全可以事後看反映熱度調整確定售價，消費者未來的議價能力也將受到影響，以上種種都對消費者不甚公平；遠雄建設及遠雄房地產此舉，對於在預售屋重要交易資訊都完備後，才開始銷售的其他不動產業者，也形成不公平競爭。

公平會表示，遠雄在相關商品資訊都尚未規劃完成前，就先舉辦限量抽籤選戶的禮賓活動，對消費者掌握預售屋交易資訊進而做成理性決策交易秩序造成不當影響，並對預售屋市場交易秩序顯然有負面效果，決議處遠雄建設200萬元罰鍰、遠雄房地產150萬元罰鍰。

(中時 )