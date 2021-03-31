彰化縣溪湖鄉1名女子昨（30日）晚趁男友熟睡時，竟拿剪刀將對方生殖器剪斷，之後還將「斷根」丟進馬桶沖掉，隨後自行投案；男子送醫後下體僅剩1.5公分，恐已喪失生育能力；知名法醫高大成透露，過往會做此惡行的大多為越南女子，過去還曾發生男子拿斷根欲自行就醫，但沿途攔不到計程車，快跑至醫院時因失血過多死亡。

據ETtoday報導，高大成說昨日該事件的女子「真的太狠了！」直言剪掉生殖器與潑鹽酸差不多，目的就是要讓對方不能做人，是母性、野蠻社會才會有的動作；而當時男子是吃了花雕雞泡麵後昏睡，遭下毒手，高大成研判泡麵裡應該有被偷放藥物，「花雕雞麵線有苦味，加入安眠藥被害人很難發現。」

知名法醫高大成透露，過往會做此惡行的大多為越南女子，過去還曾發生男子拿斷根欲自行就醫，但沿途攔不到計程車，快跑至醫院時因失血過多死亡。（資料照）

高大成說，台灣過往發生的案例中，大多有8、9成的兇手是越南籍女子，「越南女很愛剪命根子」，越南籍女友因為太愛對方，但又不想至對方於死地，才會引發「殺雞」；高大成說，過去在當住院醫師時，曾有男子遭剪下體後，心急之下急撿起斷根欲自行送醫，沒想到沿途攔不到計程車，只好跑步到醫院，未料才跑到急診室門口就失血過多死亡。

彰化此事件的男子目前已送醫急救，院方事後接受訪問時透露，黃姓男子的生殖器僅剩不到20%，幾乎只剩下睪丸，長度剩下1.5公分，且患部大量出血，目前已緊急將其送往開刀房手術，後續仍帶其他科醫生會診後進行處置，所幸目前並無生命危險。

(中時新聞網)