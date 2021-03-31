大學及四技申請入學第一階段公布，國立暨大附中91人申請，通過率高達93％表現優異；

蕭予婷通過中興大學等7所大學第一階段篩選，她對語文很有興趣，選修日文課，也想要學習越南語，第一志願是希望錄取國立中正大學外文系。

余安琪己錄取國立暨南國際大學原住民文化產業與社會工作原住民族專班；第一階段成績公布也傳來好消息，分別在國立彰化師範大學等5所大學取得第二階段面試資格，她的志願以輔導諮商類學系為主，希望日後能夠協助需要幫助的人。

蔡汶芯熱愛音樂，國小開始學習大提琴，國中獲得縣賽優等第一名，全國賽也獲得甲等的好成績，將來希望能進入樂團表演，也計畫繼續出國深造，通過國立嘉義大學等4所大學的音樂系第一階段。

蘇倖芊通過國立暨南國際大學東南亞學系第一階段，因為母親是印尼籍，從小遇到因語言不通而產生的不便，希望從事翻譯工作，為在台灣的新住民服務。

廖心妤通過中國醫藥大學、國立體育大學等9學系，她曾經榮獲中小學聯合運動會全縣羽球第2名、教育部科展佳作及教育部小論文比賽甲等好成績，希望未來可以擔任運動防護員。

郭政祐通過國立台灣體育運動大學體育學系第一階段，籃球是他最喜歡的項目之一，希望能夠順利錄取，未來以擔任體育老師為目標。

暨大附中校長張正彥表示，暨大附中今年大學特殊選才已錄取10位同學、大學繁星錄取62位同學；今日再度傳來好消息，恭喜同學也希望大家繼續努力。

(中時 )