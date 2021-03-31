LINE MOBILE在臉書官方網站上貼出聲明。(圖取自LINE MOBILE臉書)

LINE於2018年和遠傳合作，推出LINE MOBILE，提供多種資費方案，其中最吸引用戶的非Line Point點數回饋莫屬，不過今(31日) LINE MOBILE官方網站、帳號卻突然通知，由於雙方合約到期，自4/19起LINE MOBILE用戶電信資費方案將改為遠傳電信品牌上網資費方案，讓許多用戶感到太突然，並回問「不玩啦？」

據了解，LINE MOBILE共分4種資費，從299元到599元不等，皆主打4G上網吃到飽，語音通話網內免費，加上若申辦可得到Line Point點數回饋，吸引不少用戶。豈料，LINE MOBILE官網及官方帳號今突通知，因為和遠傳的合約到期，自2021/4/19起，LINE MOBILE用戶電信資費方案，將改為遠傳電信品牌上網的方案，並由遠傳電信繼續提供電信服務。

《中時新聞網》致電LINE MOBILE，客服人員表示，此決定是因為品牌合作考量，雙方經溝通後決定不繼續合作，已於今日中午陸續以LINE推播加上官網公告來通知用戶。客服人員解釋，原本就已簽約的用戶並不會受到影響，依然照著合約內容走，只是業務工作轉移到遠傳，另外，客服人員提醒，在4/18前申辦、5/17前完成帳戶開通仍能享有原先的優惠，過了4/18申請，或是超過5/17才將門號開通將無法享有優惠。

LINE MOBILE官網聲明也指出，原本在LINE MOBILE官方帳號的用戶服務，包含網路用量及帳單合約資訊查詢、繳費等服務，未來可在「遠傳心生活APP」中完成。用戶原本的合約內容與權益皆不受影響，更可保有獲得的LINE POINTS回饋與資費方案折扣等所有合約權益。

(中時新聞網)