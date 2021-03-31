新北市一位越南籍麥姓女子去年8月間受友人委託照顧未滿1歲女嬰，但麥女卻猛打女嬰頭部、搖晃她身體，造成女嬰硬腦下膜出血、腦水腫，麥女緊急將女嬰送醫，但仍不治身亡，偵辦間麥女否認殺人犯意，辯稱自己是因女嬰吐奶，才幫她拍背，但檢方依據法醫解剖報告、診斷書等證據，認為麥女殺人罪嫌重大，今將她起訴。

起訴指，麥女沒有保母資格，去年8月3日受武姓朋友委託，照顧武女女兒，但麥女卻在同月9日猛拍女嬰頭部、猛搖她身體，使女嬰當場失去意識，緊急送醫後仍因腦損傷、敗血性休克併器官衰竭，在同年10月間不治身亡，事後法醫解剖發現女嬰有疑似顱骨骨折、硬腦下膜出血、腦部水腫等傷勢。

但檢方偵辦時，麥女稱自己沒有殺人意圖，當時她發現女嬰因吐奶，臉色鐵青，才會做拍背、搖晃等動作，不過武女表示，女嬰在託付給麥女照顧前，身體相當健康，頭部沒有受傷，且案發前2天探視女嬰時，女嬰身體也無異狀。

檢方檢視醫院診斷發現，女嬰頭部兩側疑似遭重擊，或曾被壓在堅硬物上打擊，頭部傷勢嚴重，明顯受外力敲打造成，且不排除是被鈍器敲打，且依據相驗屍體證明書、醫師證詞等證據，認為麥女罪嫌重大，今依殺人罪嫌起訴。

(中時 )